محافظ بورسعيد يدلي بصوته ويداعب القاضي: أنا أول واحد أصوت

أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الاعدادية.

وقال المحافظ ساخرا القاضي المسؤول عن اللجنة"هو انا أول واحد اصوت في اللجنة فرد القاضي"لا فيه اعداد كثير قبلك" واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية واستفسر من المسؤولين باللجنة والمواطنين عن اليوم الانتخابى وإذا كان هناك اى ملاحظات لهم وتفقد الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة حيث تم قياس درجة الحرارة للناخبين ومرورهم على بوابات التعقيم.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة. بالاضافة الي الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية.