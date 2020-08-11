كبار السن في انتخابات "الشيوخ" بالمنيا: بنصوت في عز الحر تجنبا للزحام

فضّل كبار السن في المنيا التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، في فترة الظهيرة، تجنبًا للزحام وعدم الإصابة بفيروس كورونا، حيث يكون التوافد ضعيفًا بسبب الحر الشديد نهارًا.

وقال أحمد علي، 66 عامًا، موظف بالمعاش، إنه أدلى بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف، وحرص على التوجه للجنة في منتصف الظهيرة رغم شدة الحر، موضحًا أنه اختار هذا التوقيت تحديدًا حتي لا يوجد أي زحام، ومنوهًا بأنه أحضر معه مطهرات ومعقمات خوفًا من إصابته بأى عدوي.

وشدد رؤساء اللجان المشرفة علي انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا علي تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية، أثناء إجراء عملية التصويت، والتزم الموظفون والمعاونون، بارتداء الكمامات، والأقنعة الوقائية.

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، تجهيز 577 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 757 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفاً و575 ناخباً على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.