"تنسيقية الشباب" تؤكد انتظام سير التصويت بانتخابات الشيوخ دون مخالفات

أكدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، دون أي مخالفات تذكر.

وبدأت غرفة العمليات المركزية عملها في تمام الساعة التاسعة صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال متابعينا الحاصلين على تصريحات المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلال التنسيق مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصريحات متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت الغرفة بدء اللجان الفرعية استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الموعد المحدد، واتخاد الإجراءات الوقائية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مثل ارتداء الكمامات.

كما رصدت المجموعات المتابعة للعملية الانتخابية، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتعقيم اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ومنع استخدام الحبر الفسفوري التزاما بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأشارت غرفة عمليات التنسيقية إلى أن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة لمنع تكرار تصويت نفس الشخص مثل إلغاء لجان المغتربين، كما أن جميع اللجان الفرعية التي زارها المتابعون يوجد بها مكان يختلي فيه الناخب بنفسه للإدلاء بصوته بسرية دون إطلاع أحد عليه، ولا يوجد في جميع اللجان الفرعية التي زارها المتابعون أية دعاية انتخابية لأي من المرشحين الفردي أو القائمة التزاما بالصمت الانتخابي.