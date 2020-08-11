تواجد ملحوظ للسيدات في لجان الاقتراع بالأقصر

شهدت العديد من لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر، ازديادًا كبيرا في أعداد السيدات المقبلات على اللجان المختلفة للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمراكز الأقصر المختلفة.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، أكدت فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية، التي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.

وباشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية، لمواجهة أي طوارئ، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.