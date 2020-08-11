إقبال جيد بلجان المرج والمطرية.. ولجان لتوعية الناخبين بكيفية التصويت

شهدت اللجان الإنتخابية بالمرج والمطرية إقبالا محدودا من الناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم.

وقال المستشار خالد النجار رئيس اللجنة الفرعية رقم 670 ومقرها مدرسة المرج الثانوية بنات، إنّ إقبال الناخبين في الساعات الأولى من الانتخابات ضعيف للغاية، مرجعا ذلك لحرارة الجو الشديدة خلال تلك الساعات.

وتوقع ارتفاع نسب الإقبال بعد غروب الشمس وعقب عودة الموظفين من أعمالهم، بسبب سير العمل بشكل رسمي، لافتا إلى أنّه لا توجد أي مشكلات وعمليات التصويت تسير في يسر تام.

من جانبه، قال المستشار أحمد محمود رئيس اللجنة الفرعية 706 ومقرها نادي المرج الرياضي، إنّه من الملاحظ خلال الساعات الأولي ارتفاع نسب الإقبال بالنسبة لكبار السن مقارنة بالشباب، مشيرا إلى أنّ نسب الإقبال مقبولة.

وشكلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن أمانة المرج، لجانا لتوعية الناخبين بكيفية الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات الشيوخ.

وقالت نعمة إبراهيم أمينة العمل الجماهيري بالحزب، إنّه جرى تشكيل لتوعية الناخبين لكيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوزيعهم على اللجان لتعريف المواطنين بكيفية الإدلاء بأصواتهم خاصة في الفردي، نظرا لأن نسبة كبير من المصوتين من كبار السن لا يعرفون آلية الاختيار، مشيرة إلى أنّه يتم تعريفهم أنّ يتم اختيار 10 مرشحين فقط من ضمن 98 مرشحا.

وتعتبر مناطق المرج وعين وشمس والمطرية من أكثر مناطق القاهرة تصويتا في الاستحقاقات الوطنية، حيث يتجاوز عدد من لهم حق التصويت بها حاجز المليون ناخب.