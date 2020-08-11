وصول رئيس البرلمان للجنته الانتخابية للإدلاء بصوته بانتخابات الشيوخ

وصل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية مدينة نصر.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان، وشهدت اللجنة أيضا توفير الكمامات للمواطنين الذين حضروا بدونها، حيث حرصت اللجنة أيضا على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.