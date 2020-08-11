مسيرات لموظفي الإدارات التعليمية بالغربية لحث المواطنين على التصويت

شهدت شوارع وميادين الغربية، مسيرات لموظفي الإدارات التعليمية، من الشوارع الرئيسية وصولا إلى أبواب اللجان، للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بقرى ومراكز طنطا والمحله وكفرالزيات وزفتى والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

وحمل الموظفون لافتات كتب عليها عبارات "انزل وشارك.. انتخابات مجلس الشيوخ 2020"، فضلا عن الدفع بسيارات تحمل مكبرات صوت تشغل أغان وطنية، بينها "انزل وشارك، قالوا إيه علينا دولا، وتحيا مصر".

وفي المقابل، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، تقسيم أعداد موظفي وعاملي الإدارات التعليمية للسماح بالإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليومين، إسهاما في المشاركة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.