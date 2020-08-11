العربية لحقوق الإنسان: سجلنا 50 مصريا و12جنسية أجنبية لمتابعة "الشيوخ"

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبي، إن المنظمة سجلت 50 متابعا من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية يراقبون العملية الانتخابية، ويشارك نحو نصفهم في متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك في عينة مختارة تضم 6 محافظات مصرية بسمات متنوعة، مشيرة إلى أنها حصلت على تصريح لمراقبة ومتابعة الانتخابات من ضمن أكثر من 60 مؤسسة محلية وأجنبية، بحسب بيان صادر عن المنظمة منذ قليل.

ويشارك في تأمين مقار الانتخابات نحو 300 ألف شرطي مدعومين بتشكيلات من القوات المسلحة لتأمين مقار الانتخاب من التهديدات الإرهابية، ووفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، يخضع عمل كامل الطاقم وقوة التأمين للإشراف القضائي في مقار اللجان الفرعية والعامة.

وتجري الانتخابات موزعة على 27 لجنة عامة تغطي كافة محافظات البلاد، ويصل عدد اللجان الفرعية إلى نحو 15 ألف لجنة فرعية (صندوق انتخابي) بإشراف القضاة، يوعاونهم نحو 120 ألف موظف عام.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أنه من المرتقب أن تُتيح الزيادة الكبيرة في أعداد اللجان الفرعية ضمان منع الاكتظاظ اتصالاً بتأمين التباعد البدني بين الناخبين في سياق جائحة كورونا، وتدعم وصول الناخبين لمراكز الاقتراع في محل سكناهم.