ضبط شخاص عقب قيامه بسرقة كمية "السولار" من أحد خطوط البترول بالسويس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة ..فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بسيارة نقل قيادته، مُحمل عليها (عدد 8 جراكن من المواد البترولية "سولار" – وزنت حوالى "نصف طن") قام بالإستيلاء عليها من أحد خطوط المواد البترولية بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.