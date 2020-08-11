أمين "خارجية النواب": المشاركة في الانتخابات حق دستوري

أدلى النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في مقر لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر.

ودعا "الخولي"، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، كافة المصريين، لضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات خصوصا الشباب، مطالبا أن يكونوا في طليعة المشاركين بالانتخابات، كما كانوا دائما في طليعة العمل الوطني والسياسي خلال الفترة الماضية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.