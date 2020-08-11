"كمامات وأغاني وطنية وتباعد اجتماعي"..إقبال شديد بلجنة الضاهر الثانوية

شهدت مدرسة الضاهر الثانوية الحديثة، إقبالاً شديداً من قبل الناخبين، وحرصت قوات تأمين اللجنة على ارتداء الناخبين الكمامات الطبية قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتم وضع ملصقات أرضية موضع القدمين، حرصاً على التباعد الاجتماعي، كما شهد باب اللجنة وجود سمّاعات لتشغيل الأغاني الوطنية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.