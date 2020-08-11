لجان البدرشين تشهد إقبالا من الناخبات للمشاركة في انتخابات الشيوخ

شهدت لجان البدرشين والحوامدية وأبو صير والمرازيق، بدائرة الجيزة، إقبالا كثيفا من الناخبات بمختلف الأعمار السنية، خاصة لجنة مدرسة الشهيد مصطفى محمد أبو زيد الثانوية للبنات بالبدرشين، للمشاركة في التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة.

وقالت حنان سمير، البالغة من العمر 60 عاما، إنها جاءت إلى لجنة الشهيد مصطفى محمد أبوزيد الثانوية للبنات بالبدرشين، للتعبير عن حقها الدستورى، والمشاركة في الانتخابات، واختيار من يمثلها في أول مجلس شيوخ في مصر، لاستكمال مسيرة النجاح، التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، مطالبة جميع سيدات مصر بالنزول أمام اللجان والمشاركة الفعالة في التصويت.

وأضافت "سمير"، لـ"الوطن"، أنها شاركت في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وعدم ترك البلد فريسة للأطماع الخارجية وجماعة الإخوان المحظورة، موضحة أنها نزلت اليوم لرد الجميل إلى مصر صاحبة الفضل على أبنائها وعدم الالتفات إلى دعوات تضر بالبلد وتنال من أمنها واستقرارها.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس، بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون