أسقف دشنا والكهنة يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بقنا

توجه الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها على رأس وفد من كهنة دشنا لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو بكر الإعدادية بوسط دشنا، للمشاركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى مساء الغد.

وقال الأنبا تكلا، إن التصويت في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون للجميع، مشددًا على ضرورة المشاركة لصنع مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ويتوجه ناخبوا محافظة قنا للتصويت من خلال 348 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 2 مليون و 26 ألفا و 994 مواطنًا.