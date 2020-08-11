رئيس التحرير

محمود مسلم

أسقف دشنا والكهنة يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بقنا

كتب:

رجب محمود ادم
05:52 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الانبا تكلا

الانبا تكلا

توجه الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها على رأس وفد من كهنة دشنا لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو بكر الإعدادية بوسط دشنا، للمشاركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى مساء الغد.

وقال الأنبا تكلا، إن التصويت في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون للجميع، مشددًا على ضرورة المشاركة لصنع مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ويتوجه ناخبوا محافظة قنا للتصويت من خلال 348 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 2 مليون و 26 ألفا و 994 مواطنًا.

 

اقرأ المزيد:

24 نوفمبر .. بدء إنتخابات الأندية الرياضة في الوادي الجديد

انطلاق ماراثون إنتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

8.5 ألف مواطن يدلون بأصواتهم بجولة إعادة إنتخابات "أبو كبير"

4 مرشحين أجروا الكشف الطبي لخوض إنتخابات النواب بالمنيا

الغضبان: 3057 فردًا من الجيش لتأمين إنتخابات الرئاسة فى بورسعيد