محافظ دمياط ترأس غرفة عمليات لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

واطمأنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد، مؤكدة على كافة الجهات المعنية توفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت "عوض" دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطني لدعم المسار الديمقراطي واستكمال مسيرة البناء.