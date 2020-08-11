سيارات تجوب شوارع البدرشين للحث على المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

شهدت لجان البدرشين والحوامدية وسقارة، بدائرة الجيزة، اليوم، إقبال كثيفًا من قبل المواطنين، للمشاركة في التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حراسة أمنية مشددة من رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الانتخابات.

وجابت شوارع البدرشين، سيارات تردد الأناشيد الوطنية لحث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلي لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.