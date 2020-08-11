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محمود مسلم

بوتين: إيرادات الميزانية الروسية بدأت في التعافي

إيرادات الميزانية الروسية تراجعت في وقت سابق من العام الجاري

كتب:

(وكالات)
02:19 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن إيرادات الميزانية الروسية بدأت في التعافي بعد تراجعها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وهبوط أسعار النفط.

ودعا بوتين، خلال اجتماع حكومي، وزارة المالية الروسية، إلى عدم قطع التمويل في عدد من المجالات، بما في ذلك دعم أدوية السرطان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "هناك مجالات آخرى مثل الصناعة العسكرية، لكننا سنتحدث عن ذلك بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الروسي".

وكانت إيرادات الميزانية الروسية قد تراجعت في وقت سابق من العام الجاري مع هبوط أسعار النفط، وفي ظل أزمة كورونا المستجد.

وخصصت الحكومة الروسية، حزما مالية لمساعدة المواطنين والشركات التي تضررت من جائحة كورونا، وللإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

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