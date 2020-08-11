"الدلتا للسكر" توفر أوتوبيسات لموظفيها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

وفرّت شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أوتوبيسات لموظفيها، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حرصت الشركة، على حشد العاملين للتصويت في اللجان المختلفة.

وقال توفيق أبوأحمد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، إنهم حرصوا على إدلاء العاملين بالشركة بأصواتهم باعتباره واجب دستوري ووطني، مشيراً إلى توفير الشركة وسائل نقل لهم للتصويت، وحمل العاملون ملصقات تحث المواطنين على المشاركة.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزًا انتخابيًا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، بينما هناك 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً في يومي الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.