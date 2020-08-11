عمليات "مستقبل وطن": مراكز الجيزة شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، اقتراع المصريين بالداخل، لاختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ 2020، مع إقبال كبير من المواطنين بكل شرائحهم على اللجان الإنتخابية بمحافظة الجيزة، التي تشهد ترشح 73 للفوز بثمانية مقاعد بالنظام الفردي.

وتضم محافظة الجيزة 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب بكل مراكز وأقسام وأحياء المحافظة.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التصويت، إقبالاً شديداً بمراكز البدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر وأوسيم وكرداسة والعمرانية، مع توافد تجمعات نسائية كبيرة بمركز إمبابة استعداداً للإدلاء بأصواتهن بالتزامن مع جهود نائبات حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وكذلك توافد آلاف المعلمين بالعمرانية بولاق الدكرور على لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين.

وفى غضون ذلك، انعقدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بكامل تشكيلها منذ السابعة صباحًا برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسيرات من مؤيدى المرشحين الثمانية عن حزب مستقبل وطن بكافة مراكز وأحياء المحافظة.

وقامت غرفة العمليات خلال الأسابيع الماضية بعقد لقاءات مكثفة مع القواعد الحزبية التابعة للأمانة بمراكز محافظة الجيزة، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية عن دائرة محافظة الجيزة وكذلك ممثلي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الجيزة والتي تحمل شعار كليوباترا.