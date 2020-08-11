مكرم: لا يحق التصويت لمن تصادف وجوده بمصر بعد الحصول على الكود بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت فيلما كرتونيا بسيطا جدا ليشرح للمواطن المصري في الخارج كيفية التسجيل والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة لقيامي أيضا بعمل فيديو شرحت فيه للمواطن في الخارج كيفية الحصول على الرقم الكودي، الدوائر الانتخابية، عدد المقاعد، وكل ما يدور في ذهن المواطن في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن غرفة العمليات في وزارة الهجرة بدأت في العمل باكرا للإجابة على الكثير من الاستفسارات التي كان أهمها هو السؤال على بطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية، وهل يحق التقدم في التصويت بها وكانت الإجابة نعم ولكن جواز السفر لابد أن يكون صالحا.

وتابعت، أن بعض المواطنين كانوا قد اقترحوا أن يتم تسليم الخطاب باليد بدلا من البريد السريع، وتم التنبيه عليهم بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تشترط بأن يكون بالبريد السريع، وورد سؤال آخر نص على "والدتي في الخارج وأقضي إجازتي السنوية الصيفية في مصر، فهل يحق لي أن أنتخب فكانت الإجابة هي بالتأكد نعم، من خلال التقدم اليوم للتصويت بشرط ألا يكون حصل على الرقم الكودي من تسجيله في الخارج".

واستكملت، أنه في حالة إذا كان المواطن سجل في الخارج وجاءت إجازته الصيفية ونزل إلى مصر وكان سجل في الخارج ويرغب للتقدم في أحد اللجان هنا طالما حصل على الرقم الكودي فهذا لا يجوز له التصويت في الانتخابات لأنه حصل على الرقم الكودي من الخارج ويتم شطب اسمه من داخل اللجان في مصر.