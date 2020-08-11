نشوى الشريف: "عمليات تنسيقية الشباب" تتابع الانتخابات في كل المحافظات

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا صحفيا بشأن سير عملية التصويت، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقالت نشوى الشريف، عضو التنسيقية، إن غرفة العمليات المركزية بدأت عملها في تمام الساعة التاسعة صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال متابعينا الحاصلين على تصريحات المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للتنسيقية أن غرفة العمليات المركزية تتعاون مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصريحات متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.