إمام مسجد وقمص "إيد واحدة" في انتخابات "الشيوخ" ببني سويف

حرص عبدالناصر طه، إمام مسجد عمر بن الخطاب، والقمص باسليوس الأنبا بولا، وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا، بمدينة ناصر شمال بني سويف، على الدخول للجنة الانتخابات معًا للإدلاء بصوتيهما في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدائرة محافظة بني سويف التي يتنافس فيها 23 مرشحًا على 3 مقاعد فردية.

وأشاد المتابعون ومراقبو اللجان بمشهد دخول "الشيخ والقمص" معا لجنة مدرسة الدكتور جابر جاد عبدالرحمن بمدينة ناصر، ما يدل على عمق علاقات المحبة والمودة التي تجمع المسلمين والأقباط بمحافظة بني سويف.

وطالب عبد الناصر طه، إمام مسجد عمر بن الخطاب والقمص باسليوس، أهالي قرى ومراكز محافظة بني سويف، بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي ودعم الدولة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.