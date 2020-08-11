الصحة: مستعدون لأي حادث في الانتخابات ولدينا خطة قوية محكمة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة مستعدة لكل حادث قد يقع في انتخابات مجلس الشيوخ الجارية اليوم، وهناك خطة قوية للتأمين الطبي لجميع المقرات الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مؤمن طبيا ووقائيا.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له بالتغطية الخاصة التي أطلقتها الفضائية المصرية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أدلت بصوتها في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمصر الجديدة، واطمأنت على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقرات الانتخابية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأكدت الوزيرة، من وجود الفرق الطبية في مقر اللجان، موضحا أن هناك أكثر من 7 الآف فريق طبي متواجد ضمن أطباء وممرضين وفنيين ومراقبين صحيين، لتقديم خدمة طبية للناخبين بداخل اللجان، كما تمر الفرق الوقائية على اللجان الانتخابية بشكل دوري، للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية.

وأكد أنه يجب على جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية، وارتداء الماسكات أثناء عملية التصويت، كما يجب على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه لا تهاون على الإطلاق في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للناخبين أو المشرفين والقائمين على العملية الانتخابية، وهم ملتزمون تماما بالإجراءات الوقائية.