تزايد أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجان العمرانية والطالبية

تزايدت أعداد الناخبين المتوجهين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في لجان العمرانية والطالبية بدائرة محافظة الجيزة.

وتوافدت أعداد كبيرة للتصويت في لجان مدارس أم المؤمنين الثانوية للبنات وهشام شتا الإعدادية للبنات.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات "الشيوخ" لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفًا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، حيث جرى توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وتحديد أماكن الوقوف للمواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.