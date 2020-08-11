توافد الناخبين على مدرسة التوفيقية قبل ساعة من غلق اللجان

توافد الناخبون على لجان مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، بمنطقة روض الفرج، قبل ساعة من نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

وحرص الكثير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان، هربا من الزحام وأشعة الشمس الحارقة، وسط أصوات الأغاني الوطنية التي تملأ أرجاء المدرسة، والإجراءات الإحترازية المشددة والمتبعة منذ بداية اليوم الإنتخابي الأول، وسط تواجد أمني مكثف.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.