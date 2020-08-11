الدقهلية تستأنف القوافل العلاجية بعد توقفها بسبب كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استئناف تنفيذ القوافل العلاجية، حرصًا على خدمة المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق، وفق خطة معدة لذلك.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن المديرية وضعت خطة القوافل عن شهور أغسطس الجاري، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر المقبلين، بمعدل 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، خاصة المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى توفير العلاج اللازم لها، وكذلك الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأشار إلي أن خطة شهر أغسطس الجاري تشمل تنفيذ القوافل في قرية 31 بصار مركز بلقاس يومي 14، و15، وقرية إصلاح الغيط الكبير مركز جمصة يومي 17، و18، وقرية ميت دمسيس مركز أجا يومي 21،22، وقرية ميت يعيش مركز ميت غمر يومي 24، 25، وقرية 55 أبو ماضي مركز بلقاس يومي 28،29.

يذكر أن القوافل العلاجية المجانية توقفت خلال فترة انتشار جائحة كورونا في مصر.