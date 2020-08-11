غرفة عمليات القومي للمرأة: نسهل على المواطنين معرفه لجانهم الانتخابية

قالت أمل عبدالمنعم، مدير غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن هناك أعدادًا أكبر تتواصل مع المجلس لمعرفة أماكن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، وعلى الفور يتواصل المجلس مع المواطنين، لتسهيل العملية الانتخابية.

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الريف بلغ أعداد الناخبين فيه أكبر من الحضر، وهو الأمر الطبيعي في كل الاستحقاقات الانتخابية، موضحة أنه جرى رصد مخالفات من عدد من الناخبين، لوجود خرق للصمت الانتخابي، وما يتم توثيقة يقوم المجلس بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسجيل تلك المخالفة.

وأكدت أنه ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثاني من الانتخابات، أكبر من الناخبين في اليوم الأول، حيث دائمًا ما تقوم المرأة بدفع أسرتها للنزول والانتخاب.