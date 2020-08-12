طرق حماية الأبناء من المواقع المشبوهة على الإنترنت

الإنترنت جزء كبير من حياتنا اليومية، وهو لم يعد قاصرا على البالغين فقط، بل أصبح بين يدي الأطفال أيضا، وهو الأمر الذي يقلق الآباء والأمهات خوفًا من أن يطلع أبناؤهم على محتوى غير لائق.

وأطلقت شركة مايكروسوفت آخر تحديثات تطبيق فاميلي سيفتي "Family Safety" والمناسبة لنظام الاندرويد والـ IOS، وهو متاح بشكل مجاني.

وتستعرض "الوطن" كل ما يخص تطبيق Family Safety التي يمكن استخدامها للآباء ليكونوا على علم بأنشطة أبنائهم على الإنترنت..

تطبيق Family Safety

الهدف من إنشاء تطبيق Family Safety ليكون الآباء على علم بأنشطة الأبناء على الإنترنت بداية من فترة استخدام النت، واستخدامات Xbox، وتفاصيل التصفح عبر المواقع المختلفة، ورسائل البريد الإلكتروني، حيث يمكن التحكم في الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، والتحكم في نوع المحتوى الذي يشاهده، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور الإشعارات في الوقت الفعلي لجميع الأنشطة.

خطوات عمل تطبيق Family Safety

يتم تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، أو تطبيق الـ IOS

بعد تثبيت التطبيق والضغط على البدء.

يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال حساب مايكروسوفت، ويجب أن تمنح الأذونات للتطبيق للدخول إلى حساباتك.

يجب أن تضغط على إضافة شخص، وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطفل.

حدد صفة الشخص، ودعوة إلى مجموعة العائلة، ويجب أن تقبل الأمر من هاتف الطفل.

والآن يمكن التحكم فيما يشاهده أبناؤك، والوقت الذي يمكنهم أن يقضوه على الإنترنت.