ريم مصطفى: أحزن من شكوى كبار النجوم من قلة الأعمال.. ولا أخشى مصيرهم

أبدت الفنانة ريم مصطفى حزنها الشديد إزاء شكوى بعض النجوم الكبار من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليهم.

وقالت ريم، لـ "الوطن"، إنها لا تتخوف من مواجهة مصير هؤلاء النجوم في مستقبلها، بدعوى "إن مفيش حاجة في الدنيا ليها أمان"، بحسب قولها، مضيفة: "أتمتع بطبيعة شخصية مختلفة نسبياً، لأنني لست ممن ينتابهم قلقاً من الغد، وتحديداً فيما يخص الشغل وما شابه، لإيماني بأن الرزق بيد الله وحده".

ودللت على كلامها قائلة: سبق واعتذرت عن أعمال عديدة، وعادت إليَّ مجدداً وقدمتها وحققت نجاحاً كبيراً، ومن هذا المنطلق "مش ببص لبكرة خالص"، وإن كنت أشعر بضيق للنجوم الذي يشكون من قلة العمل.

ويُعرض لريم حالياً مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام علي عبر منصة watch it الإلكترونية، وينتمي العمل إلى نوعية مسلسلات السبع حلقات، ويشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، حمزة العيلي ومحمود حجازي، من تأليف محمد سيد بشير.