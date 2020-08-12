مستشار الرئيس عن موجة ثانية من كورونا: الأولى لم تنتهِ حتى الآن

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية والصحة، عما يتم تداوله حول موجة ثانية من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "احنا منقدرش نتكلم في مصر عن موجة ارتدادية أو موجة ثانية من المرض لسبب بسيط جدا هو إن الموجة الأولى لم تنتهِ يعني أنا بقول لما يختفي المرض أو يقل ويبدأ يظهر بكثافة أقول فيه موجة ارتدادية".

وأضاف: "إحنا لغاية أيام العيد كان العدد مية وشوية وهو زاد سنة وأنا متوقع إن الزيادة تحدث لعدة أساب وده حصل في أجازة عيد الفطر لأن إحنا عندنا حركة داخلية شديدة في الأعياد وناس كتير بتسافر من القاهرة للأرياف والنجوع والقرى عشان العائلات والزيارات وبرضه عشان الكثافة في السواحل وعدد ضخم وفيه تجمعات حصلت رغم إن الدولة منعت استخدام الشواطئ والناس برضه بتقعد مع بعضيها"، متوقعًا حدوث زيادة في الأعداد بسبب ذلك.

وتابع: "لحد دلوقتي مفيش زيادة في الوفيات لأن شدة المرض وحدته قلت وأنا على تواصل مع الزملاء وعندي ردود واضحة إن عدد الحالات المترددة قلت والحالات البسيطة كترت والحالات اللي محتاجة مستشفى أو عناية قلت قوي".

وكشف تاج الدين عن سبب فتح عدد من مستشفيات العزل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل الاحتراز والاستعداد باستمرار، مشددًا على استمرار جاهزية القطاع الصحي.