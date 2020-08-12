رئيس "انتخابات كفرالشيخ": فتح اللجان في موعدها دون مشكلات

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخباً، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إن 585 مستشاراً وقاضيا وصلو للجان وجرى فتح ابوابها أمام الناخبين.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ أمس حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.