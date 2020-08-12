لجان الدقي تستقبل الناخبين بكمامات ومعقمات للتصويت بـ"الشيوخ"

شهدت لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بمنطقة الدقي عن دائرة الجيزة، إقبالا من المواطنين في اليوم الثاني على التوالي للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتتوافر داخل اللجان الانتخابية الكمامات والمعقمات وسط الاشراف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.