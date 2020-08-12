إقبال كثيف على "خليل أغا العسكرية" بانتخابات الشيوخ في باب الشعرية

شهدت مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين، إقبالاً كثيفا من قبل الناخبين، منذ بدء اليوم الانتخابي وحتى الآن.

وردد عدد كبير من الناخبين الأغاني الوطنية، وكذلك رفع أعلام مصر، كما تواجد على بوابة اللجنة عن بوابتين للتعقيم، كما حرصت القوات الأمنية على ارتداء المواطنين الكمامات قبل الدخول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والحرص على وجود مسافات آمنة بين الناخبين.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت، أمس، وتستمر اليوم حتى غلق اللجان في التاسعة مساء، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.