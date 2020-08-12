حي العمرانية يوفر سيارات لنقل كبار السن إلى اللجان

وفر حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيارات لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في اللجان؛ لبعد مقر لجانهم الانتخابية، خصوصًا ممن يعانون من أعراض مرضية وصعوبة في التنقل ما يصعب عليه الإدلاء بصوته الانتخابي، وإعادتهم لمحل سكنهم مرة أخرى.

ودعا اللواء احمد راشد محافظ الجيزة المواطنين علي ضرورة النزول و المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسه حقهم الانتخابي فى المناخ الديمقراطي الذى تشهده بلدنا حاليا.