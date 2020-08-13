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حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يعشق الحياة، ويفي للأصدقاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.

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