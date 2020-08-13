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حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:31 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتوافق مع كل من الجدي والعذراء والسرطان والحوت، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

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