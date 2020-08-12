ناخب سبعيني: تربيت على الحرية.. وسأنتخب ولو على فراش الموت

"هنتخب ولو على فراش الموت".. بهذه الكلمات أعرب الحاج سيد عبدالجليل، الرجل السبعيني، عن حرصه على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو يسير ببطء حتى مقر لجنة الانتخابات الفرعية بمدرسة الصفا والمروة الابتدائية بدائرة الجيزة.

قال عبدالجليل وصوته يكاد يهز المكان رغم كبر سنه، وارتعاش يديه: "اتربيت على الحرية والديمقراطية، البركة في الزعيم جمال عبدالناصر، أنا بشوف الرئيس السيسي بيكمل مسيرة الديمقراطية والحرية بقوة وبإرادة صلبة، رغم إنّ الظروف اللي بتواجهه أكتر صعوبة وتحدي من زمن عبدالناصر".

وأوضح أنّه يعمل مؤذنا بأحد مساجد الجمعيات الخيرية منذ أكثر من 30 عاما، وحرص على أن يحضر للجنة للإدلاء بصوته، لأنه يعتبر كل الانتخابات عرس ديمقراطي، يعطي أهمية وقيمة كبيرة للمواطن، مستطردا: "بقالي 45 سنة مبفوتش أي انتخابات من غير المشاركة فيها، سواء كنت مؤيد ولا معارض، اتعودت أكون أول ناخب يصوت في اللجنة، باجي على الأقل قبل فتح اللجنة بساعة، وفي متطوعين كتير بيساعدوني لحد ما أخلص".

وتابع: "مصر شافت الاستقرار على إيد الرئيس السيسي، رغم المؤامرات اللي بيدبرها الخونة والإرهابيين في الخارج وبيحاولوا تشويه صورة مصر، وتلفيق الأكاذيب والشائعات، وكل ده عشان الرئيس السيسي وجيش مصر العظيم، وقف لهم بالمرصاد ورفض يبيع البلد ويسلمها للاتراك وقطر والأمريكان".

وأتمّ: "مصر محروسة وربنا حافظها وحافظ جيشها ورئيسها وشعبها"، ثم رفع صوته، قائلا: "إحنا معاك يا سيسي، إحنا معاك يا جيش مصر، إحنا ضد الإخوان والإرهاب وأعداء الوطن".