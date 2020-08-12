تنسيقية شباب الأحزاب: نسبة الناخبين في "الشورى" مرضية بشكل كبير

قال عمر درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن "غرفة عمليات التنسيقية تقوم على متابعة العملية الانتخابية في الداخل والخارج، حيث أنه وبناءً على ما راقبه المتابعون ، فقد نجحت الدولة في الإشراف على العملية الانتخابية بشكل متميزوسط ظروف جائحة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد".

وأشار درويش إلى أن "نسبة الناخبين حتى الآن مرضية بشكل كبير، بينما يجب انتظار أعداد الناخبين النهائية وفق ما سيتم الإفصاح عنه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة قصيرة".

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "التنسيقية تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات والمطهرات على الناخبين، كما تم رصد تحقيق التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ما دفع الكثير من المواطنين للنزول والتصويت بشكل آمن"، موضحا، أنه "وحتى تلك اللحظة تسير العملية الانتخابية بشكل مرضي وفي مظهر انتخابي رائع ومتميز، حيث يتم رصد كافة الشائعات التي تحاول تشويه المشهد الديمقراطي الموجود".

وأكد أن " المرأة والشباب وكبار السن قد تحملوا مشقة الحرارة واتجهوا إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والذين شعروا بإجراءات ميسرساهمت وزارة الداخلية بجزء كبير فيها ، حاصة في معاونة العديد من الأشخاص والمواطنين والناخبين الذين واجهوا صعوبة في دخول لجنة الانتخابات بسبب حالاتهم الصحية".