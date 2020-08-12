كاتب تركي يرد على أردوغان بالأرقام: معلوماتك عن المبيعات غير دقيقة

كشف الصحفي بصحيفة "كوركوسوز" التركية جان أتاكلي، أكاذيب ومغالطات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ربطه رفاهية الأتراك بمبيعات الثلاجات والغسالات خلال تعليقه على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وأثار أردوغان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب ربطه بين مبيعات الثلاجات والرفاهية الاقتصادية، معتبرًا ارتفاع أرقام مبيعات الثلاجات والغسالات دليلًا دامغًا على قوة الاقتصاد التركي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتجاهل أردوغان ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وكذلك انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وقال: "عندما أنظر إلى مبيعات الثلاجات في عام 2002، أجد أنها وصلت إلى مليون و88 ألف ثلاجة، وفي عام 2017 وصلت إلى 3 ملايين و170 ألف ثلاجة، وفي عام 2019 وصلت إلى 2 مليون و480 ألف ثلاجة".

وأضاف رئيس النظام التركي: "أما عن مبيعات الغسالات فقد وصلت في عام 2002 إلى 824 ألف غسالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 2 مليون و20 ألف غسالة، أما عن غسالات الأطباق فقد وصلت مبيعاتها إلى 280 ألفًا في عام 2002، وبلغت 2 مليون و32 ألف غسالة أطباق في عام 2019".

وأضاف أردوغان: "بالطبع هناك عدة تفاصيل أخرى، ولكن دعوني لا أدخل بها، فما قلته يظهر أن تركيا تتقدم".

وأوضح جان أتاكلي، في مقالة له بعنوان: "الخبراء قدموا الأرقام حتى 2017"، ومنذ يوم الجمعة الماضي، قدم أردوغان إحصائيات عن الثلاجات والغسالات وغسالات الصحون التي بيعت خلال فترة حكمه لشرح مدى قوة الاقتصاد.

ووفقًا لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإن أرقام المبيعات هذه هي مؤشرات على التطور والتقدم، ومع ذلك يبدو أن مستشاريه لم يعملوا بشكل جيد، وقدموا لأردوغان مرة أخرى معلومات غير دقيقة ومنقوصة.

وتابع الصحفي بصحيفة "كوركوسوز" قائلا، إنه "حين تحدث أردوغان ذكر عام 2017 مرتين، وتبين من إجمالي مبيعات الأصناف التي ذكرها أردوغان، أن عام 2017 أكثر الأعوام مبيعًا لهذه المنتجات، ثم تراجعت الأعداد فيما بعد".

ونشر أتاكلي جدولًا يوضح مغالطات أردوغان بشأن مبيعات الثلاجات والغسالات وغيرها خلال آخر 3 سنوات.