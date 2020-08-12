الحجم الأمثل مع الانتقال لـ"العاصمة".. 9 أهداف من "هيكلة الحكومة"

تكثف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عملها على ملف إعادة هيكلة الحكومة، بهدف مواجهة التضخم الإداري للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الملف الذي يتابع رئيس الوزراء خطواته، مع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين.

وتأتي أهداف الحكومة من "إعادة الهيكلة" كالآتي:

1- تراجع الحكومة جميع الوزارات وجهاتها من حيث الاختصاصات وهيكل كل وزارة.

2- تضم خطط الهيكلة بحث التشابك الحاصل بين الوزارات والهيئات من أجل فض التشابك.

3- وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة، ولكل جهة حكومية.

4- تواجه الدولة تضخم الهياكل التنظيمية عبر استحداث هيكل تنظيمي بسيط.

5- تدرس الحكومة إمكانية دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة.

6- تهدف الحكومة لإحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الحكومي، وتنظيم المؤسسات العامة، وطريقة عملها.

7- الوصول لجهاز إداري يتميز بالكفاءة، والفاعلية، والقدرة على قيادة التغيير.

8- استخدام الأساليب الحديثة بما فيها أدوات الحكومة الإلكترونية للتفاعل مع المواطنين، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات العامة.

9- تهدف الحكومة للوصول للحجم الأمثل لعدد الوزارات والهيئات والجهات التابعة، مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.