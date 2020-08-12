إقبال متزايد من الناخبات على صناديق الاقتراع بلجان الجيزة

شهدت لجان البدرشين والحوامدية وأبو النمرس، بدائرة الجيزة، إقبالاً متزايداً من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في الساعات الأخيرة من التصويت في الانتخابات، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة.

وتجمعت عشرات السيدات أمام لجان الانتخابات، لمشاركتهن في التصويت على اختيار أول مجلس للشيوخ، موضحين أن الدولة قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل اللجان الانتخابية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبين جموع طوائف الشعب المصري بالنزول سريعا قبل إغلاق صناديق الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل جميع المحافظات، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.