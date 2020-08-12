تنسيقية الأحزاب: مشاركة المواطنين في الانتخابات دفاعا عن الدولة

قال عمرو درويش، عضو شباب تنسيقية الأحزاب، إن نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ، جيدة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن أبرز الفئات المشاركة في الانتخابات ذوي الاحتياجات والشباب والمرأة.

واستكمل خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه استطلع آراء المواطنين الذين أكدوا أنهم شاركوا للدفاع عن الدولة المصرية، للوصول إلى الاستقرار في المجالس النيابية والتشريعية.

وأضاف أن أي عملية انتخابية، يشوبها بعض السلبيات، إلا أنها ليست مؤثرة على سير العملية الانتخابية، ولم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والخروقات التي رصدناها في التقرير كانت ضعيفة.

وواصل حديثه، بأن هناك محاولات عديدة للتشويه من كارهي الشعب المصري الذين يقيمون في دول بعينها، وكلما سارت العملية الانتخابية بشكل نموذجي، حاولوا القيام بدعوات سلبية لا قيمة لها على الإطلاق.

واختتم حديثه أن العملية الانتخابية سترتفع في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني، لا سيما في ظل هبوط درجة الحرارة، بعد غروب الشمس.