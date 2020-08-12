مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 فى حوادث متفرقة بالمحافظات

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 30 آخرون، فى حوادث متفرقة بالمحافظات، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تزامناً مع رفع الآثار الناجمة عن الحوادث لتسيير حركة الطرق.

فى جنوب سيناء، تلقى اللواء أحمد الألفى، مدير الأمن، إخطاراً من قسم شرطة سانت كاترين، يفيد بانقلاب أوتوبيس سياحى رقم ٣٧٦ «ق.ن.ج»، على بعد ٥٠ كيلومتراً من مدينة سانت كاترين، اتجاه وادى سعال، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة، وإصابة 15 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دهب المركزى، وانتقل اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى موقع الحادث، وتبين أن الأوتوبيس كان يحمل ٢٧ راكباً، قادمين من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى طريقهم إلى مدينة دهب.

وأصيب 21 شخصاً فى حادث تصادم سيارة «ميكروباص»، بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما انتقل المحافظ اللواء أسامة القاضى، للمستشفى لتفقد المصابين وشدد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تقرير المهندس الفنى للمرور وتحريات المباحث بشأن الحادث.

وفى بنى سويف، لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، بالطريق الصحراوى الشرقى، بدائرة محافظة بنى سويف، ودفع مرفق الإسعاف بأربع سيارات لنقل الجثث لمستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين لقسم الاستقبال بالمستشفى نفسه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.