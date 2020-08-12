"الغرف": تراجع أسعار الدواجن والخضر والفاكهة

شهدت أسعار الدواجن واللحوم البلدى استقراراً سعرياً خلال الأسبوع الحالى، مقارنة بالماضى، فيما تراجعت أسعار البيض والخضر والفاكهة واللحوم المستوردة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، إن كرتونة البيض تراجعت من 36 لـ32 جنيهاً، بينما استقرت الدواجن عند 24-25 جنيهاً للكيلو.

وأرجع «السيد» الانخفاض إلى قوى العرض والطلب، موضحاً أن الإقبال على الدواجن الحية ينخفض خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، وسعر الدواجن المغلفة والمصنعة محلياً مستقر، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل تسببت فى تراجع الأسعار؛ منها غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، متوقعاً ارتفاعها مجدداً مع عودة المطاعم والفنادق وزيادة الحركة السياحية.

ولفت إلى أن مصر تنتج مليار دجاجة سنوياً، 30% منها «إنتاج ريفى»، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنوياً «إنتاج بلدى»، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنوياً، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة. وقال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إن غالبية محال الجزارة استأنفت العمل، أمس، وأضاف أن الأسواق لا تزال تعانى الركود؛ لتخزين الأسر للحوم وفائض عيد الأضحى، موضحاً أن الأسواق ستعود إلى طبيعتها فى سبتمبر بعد نفاد المخزون.

وتوقع أن يتراوح سعر بيع كيلو اللحم البلدى بين 120 و160 جنيهاً. وفيما يتعلق بالخضر والفاكهة، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة بغرفة تجارة القاهرة، استمرار تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و25%، موضحاً أن الأسواق تعانى زيادة المعروض وتراجع الطلب.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-2.50 جنيه للكيلو، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل من 2.5-3 جنيهات، والباذنجان من 1 لـ1.50 جنيه، والعنب من 4 لـ6 جنيهات، والمانجو من 8 حتى 20 جنيهاً.