"الوطنية للانتخابات": تلقِّى تظلمات "الشيوخ" غداً.. والفصل خلال 24 ساعة

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غداً تلقى التظلمات على قرارات اللجان العامة بانتخابات مجلس الشيوخ، عقب تسلمها اليوم الحصر العددى لأصوات الناخبين من قبل اللجان العامة، والبالغ عددها 27 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستفصل فى التظلمات على قرارات اللجان العامة خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة أخرى من تاريخ صدوره.

"لاشين": النتائج النهائية 19 أغسطس والهيئة صاحبة الحق فى إعلانها

وأضاف «لاشين» لـ«الوطن» أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، لكنها تقوم بإعلان حصر عددى فقط للأصوات، مؤكداً أن الهيئة الوطنية هى الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج رسمياً، والتى سيكون موعدها وفقاً لما هو وارد بالجدول الزمنى 19 أغسطس بحد أقصى ونشرها بالجريدة الرسمية.

وقال إن الهيئة حريصة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وما يتعلق بها من إعلان النتائج، ولذا سيكون هناك مؤتمر صحفى عالمى تحضره وسائل الإعلام المحلية والأجنبية يتم خلاله إعلان النتائج النهائية.

وتابع أنه فى حال جولة الإعادة، فإنه سيتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يومى 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

كانت عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ قد انتهت فى التاسعة مساء أمس، وأعقبها فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وكلاء المرشحين ومندوبيهم وممثلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الحاصلة على تصاريح للمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن يومى الاقتراع فى الانتخابات مرا بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها فى التاسعة صباحاً وحتى غلق باب الاقتراع فى التاسعة مساء.

ووجود القضاة المشرفين على اللجان فى مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وقاموا بتحديد الجمعية الانتخابية وفتح اللجان فى مواعيدها بعد تأكدهم من سلامة كافة محتويات كل لجنة، وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة.

ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت فى الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسقاً للطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعاً لنقل العدوى.

ووجّه المستشار لاشين الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على قيامهم بتأمين الانتخابات، وخروجها فى مناخ آمن، معرباً عن تقديره لكل ما بذلوه من جهد فى تأمين الناخبين والقضاة ومقرات ومراكز الاقتراع، كما وجه رئيس الوطنية للانتخابات الشكر للوزارات والهيئات التى وفرت كل السبل لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، كما وجّه الشكر للقضاة على قيامهم بأداء واجبهم نحو وطنهم وتحملهم مشقة وعناء الإشراف على الانتخابات، والتزامهم بفتح اللجان فى مواعيدها وإتمام عملية التصويت بنزاهة وشفافية وحياد تام.

فى سياق متصل، أعلنت غرفة عمليات نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادى انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ فى يومى التصويت ومباشرتهم فتح اللجان والبدء فى عملية التصويت.

وقال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، إن الغرفة تلقت شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم فى الإشراف عليها على الوجه الأكمل.

وتقدم مجلس إدارة النادى للقضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية فى ربوع مصر بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة فى هذه الظروف وحراستهم وعى المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطنى بكل تجرد وأمانة.

وأجريت عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ داخل 14 ألفاً و92 لجنة انتخابية بـ27 محافظة، ويتنافس فى الانتخابات 779 مرشحاً على 100 مقعد، يتم الانتخاب عليها بالنظام الفردى، بينما تخوض قائمة واحدة الانتخابات فى الدوائر الأربع المخصص لها 100 مقعد بنظام القوائم الانتخابية حيث يحق لحوالى 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ (أساسى واحتياطى)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

بريد المصريين فى الخارج يصل السفارات والقنصليات

فى سياق متصل، تسلمت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مظاريف البريد لأصوات المصريين بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، حيث كان آخر موعد لتلقى أصوات المصريين بالخارج عبر مكاتب البريد أمس الأربعاء، ومن المقرر عقب انتهاء فرز الأصوات إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة مجمعةً يوم 19 أغسطس.