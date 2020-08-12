هبوط الليرة يقلق مستثمري تركيا رغم محاولات أردوغان

كشفت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية، اليوم، أن المستثمرين لا يثقون في الاقتصاد التركي، رغم محاولة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، رسم صورة إيجابية عن وضع البنوك.

وأوضحت "بلومبرج"، أن المستثمرين ينظرون بارتياب إلى وضع المصارف في تركيا، في ظل الهبوط الكبير لليرة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتراجعت سندات 3 من المؤسسات المُقرضة في تركيا، بعدما هبطت تداولاتها إلى مستويات وصفت بالـ"مقلقة"، خلال الأيام الأخيرة.

وتأثرت السندات على هذا النحو، لأن المستثمرين لا يثقون في قدرة المؤسسات المدينة على الوفاء بالتزاماتها، أي سداد ما في ذمتها من قروض.

وفي الشهر الماضي، لم تصل سندات أي شركة في تركيا إلى المستوى المقلق الذي جرى بلوغه مؤخرا، وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع. ورأى الخبراء أن الهبوط الأخير لليرة يعيد إلى الأذهان ما وقع في سنة 2018، حين هوت الليرة بشكل قياسي وغير مسبوق، لاسيما في ظل توتر العلاقات مع واشنطن. واضطرت الشركات وقتئذ إلى إعادة جدولة مليارات الدولارات، بعدما عجزت المؤسسات المَدينة عن سداد القروض الخارجية، نظرا إلى ارتفاع التكلفة.

وقالت المحللة المالية في لندن، كسينيا ميشانكينا، إن ضعف العملة من شأنه أن يؤثر على البنوك، لأنه يثقل كاهلها بقروض متعثرة وغير قابلة للسداد. وأشارت البيانات إلى أن سندات الشركات التركية البالغة 2.2 مليار دولار تتداول عند مستويات منخفضة جدا خلال الآونة الأخيرة. وتراجعت الليرة التركية بـ18%، خلال العام الجاري، لتصل إلى 7.22 مقابل الدولار، مع إغلاق تداولات، أمس الثلاثاء. ورجح خبراء في مصرف "جولدمان ساكس" أن تتأرجح الليرة بين 7.75 و8 مقابل الدولار، خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.