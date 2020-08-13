مدير الرعاية الحرجة بجنوب سيناء يتابع حالة مصابي حادث طريق كاترين

أجرى الدكتور إيهاب إسماعيل، مدير الرعاية الحرجة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، زيارة ميدانية إلى مستشفى دهب المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق "كاترين – السعال" والذي وقع أمس، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

يذكر أنه وقع أمس حادث انقلاب حافلة سياحية قادمة من محافظة الشرقية، على طريق وادي السعال بسانت كاترين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 33 آخرين، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى دهب المركزي.

وقال الدكتور إيهاب إسماعيل، مدير الرعاية الحرجة بمديرية الصحة، إنه جرى تحويل سبع حالات من المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، للعرض على استشاري المخ والأعصاب، لافتا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى التقيمات اللازمة، وتحديد وصف الإصابات بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية، واتخاذ اللازم نحو إجراء الجراحات، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.