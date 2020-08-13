بدء إجراءات إنشاء مركز متخصص للتعليم المدمج بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدء الجامعة في اتخاذ الخطوات والإجراءات الرسمية من أجل إنشاء مركز مختص بالتعليم المدمج بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن نظام التعليم المدمج هو أحد نظم التعليم التي طرحها المجلس الأعلى مؤخراً والتي تمنح شهادة مهنية لطلاب المرحلة الجامعية سواء ليسانس أو بكالوريوس على حسب البرنامج الدراسي، والتي تختلف من سنتين إلى 4 سنوات، وهو ما يعد أحد بدائل التعليم المفتوح والذي يتيح الفرصة للشباب في تحقيق طموحاتهم في التعليم والتأهيل للتواجد والمنافسة في مجالات مختلفة في سوق العمل.

وفي سياق متصل عقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعاً مع لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ضمت الدكتور رامي إسكندر مدير المركز القومي للتعليم الإلكتروني وعضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات والدكتورة نانسي صابر الدمرداش نائب مدير المركز، وأعضاء فريق القدرات والذي يضم المهندس عمرو ياسين، وأحمد محمد، وذلك بحضور الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية والدكتور أحمد بركات مدير مركز التعليم الإلكتروني، ورمضان توفيق مدير عام شؤون التعليم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات تهدف إلى متابعة سير اختبارات القدرات الجارية بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية بالجامعة والاطمئنان على انتظام والتزام الكليات بتطبيق الضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد ومنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب أو المشرفين على الاختبارات.