"الأرصاد": ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80% على القاهرة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يعتبر مائلًا للحرارة على القاهرة معتدلا على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أنه سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة التي تصل إلى 80% على القاهرة، و85% على السواحل الشمالية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء صيفية، خصوصًا أننا قاربنا على نهاية فصل الصيف ويتبقى شهر على فصل الخريف، خلال هذا الشهر، وتكون مستقرة بشكل كبير ودرجات الحرارة لا تزال حول المعدلات الطبيعية.

وتابع بأنه لا توجد أي توقعات لموجات شديدة الحرارة، خلال الـ6 أيام المقبلة، وتعتبر الأجواء صيفية طبيعية والشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة.

ووجه شاهين نصيحة للأشخاص المسافرين على الطرق السريعة بضرورة الحذر من وجود الشبورة المائية، والمحاولة بقدر الإمكان الخروج بعد فترة تكون الشبورة بعد الساعة السابعة صباحًا، وفي حالة الإضطرار للخروج قبل ذلك تكون القيادة بهدوء بقدر الإمكان على الطرق، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.