تقرير.. "المصري" بالتحرير يدعم المتاحف الجديدة بقطع أثرية فريدة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"on e"، تقريرًا تليفزيونيًا، عن المتحف المصري بميدان التحرير.

وجاء في التقرير أن المتحف المصري بالتحرير من أقدم متاحف العالم، ويغذي 6 متاحف جديدة بالقطع الأثرية، ومنذ إنشائه بالقرن التاسع عشر مر بمحطات عديدة، حتى استقر في موضعه الحالي بميدان التحرير، ليكون شاهدًا على محطات تاريخية مهمة في تاريخ مصر.

ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي تأسست لكي يكون متحفًا عامًا، حيث يضم أكثر من 180 ألف قطعة أثرية، أهمها المجموعات الأثرية التي عُثر عليها في مقابل الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور في عام 1894.

وأشار إلى أن المتحف يضم الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم، تعبر عن كل مراحل التاريخ المصري القديم.

وخلال الفترة الأخيرة، توسعت وزارة السياحة والآثار في إنشاء المتاحف الأثرية في عدد من المحافظات والمدن، ولعب المتحف المصري بميدان التحرير دورًا مهمًا في دعم تلك المتاحف بالقطع الأثرية الفريدة، وهذا ما حدث في متاحف الغردقة، والمطار، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية.