مد العمل بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت لتلقي طلب التصالح بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ 25٪ رسوم جدية التصالح، قبل آخر موعد لسدادها الموافق السبت 15 أغسطس الجاري.

وأشارت المحافظ إلى انتظام تلك العملية بكل الوحدات المحلية، مؤكدة أنه جرى التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.

وناشدت عوض المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة.